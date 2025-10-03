İstanbul Planlama Ajansı, Eylül 2025 dönemine ait Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı. Açıklanan verilere göre İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,35 oranında artış gösterirken, son bir yılda kaydedilen artış oranı yüzde 42,8 olarak kaydedildi.

Rapora göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yıl Eylül ayında 71 bin 431 lirayken, bu yıl Eylül ayında 102 bin 45 liraya yükseldi.

Söz konusu artış, temel tüketim kalemlerinde hız kesmeyen zamların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.