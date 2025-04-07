Türkiye'de yaşamak her geçen gün daha da zor hale geldi. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlar yaşam maliyeleri karşısında yetersiz kaldı. Her geçen gün ürünlere gelen zamlar vatandaşı temel geçim kaynaklarından uzaklaştırdı. Yükselen maliyetlerin etkisiyle, İStanbul2da yaşamanın maliyeti ise dudak uçuklattı.

YAŞAMANIN BEDELİ 87 BİN 485 LİRA OLDU

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Mart 2025 verileri, kentte yaşamanın giderek daha pahalı hale geldiğini ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı. Bu tutar, bir önceki aya oranla 2.032 liralık bir artışı ifade ediyor.

Verilere göre, İstanbul’daki yaşam maliyeti geçen yılın mart ayına göre yüzde 51,95 oranında arttı. Aylık bazda ise artış oranı yüzde 2,38 olarak gerçekleşti. Böylece hem yıllık hem de aylık düzeyde maliyetlerde ciddi bir artış görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ BEBEK BEZİNDE

Temel tüketim harcamaları arasında en yüksek artış bebek bezi grubunda yaşandı. Mart 2023 ile kıyaslandığında bu ürün grubunda yüzde 55,88’lik bir fiyat artışı tespit edildi.

"AİLE BÜTÇELERİ ZORLANIYOR"

İstanbul Planlama Ajansı, raporunda temel harcamalardaki artışların aile bütçelerini zorladığını vurguladı. Yapılan ıklamada, “Haneler gittikçe daha fazla zorlanıyor” ifadeleri kullanılırken özellikle çocuklu ailelerin temel bakım ürünlerine erişimde güçlük yaşadığına vurgu yapıldı.