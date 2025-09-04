İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %43,23 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98.735 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,21 arttı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %43,23 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98.735 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.136 lira arttı.