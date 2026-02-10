Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre İstanbul’un nüfusu bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı megakent, bu sayıyla bir kez daha ülkenin en kalabalık şehri oldu.
SADECE 2 MİLYONU İSTANBULLU
Nüfus artışıyla birlikte İstanbul’da yaşayanların 'aslen nereli olduğu' sorusu yeniden gündeme geldi.
Verilere göre İstanbul’da yaşayan 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ünün nüfus kaydı İstanbul’da bulunuyor.
Bu tablo, kentin Türkiye’nin dört bir yanından yoğun göç almaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
EN ÇOK SİVASLI VAR
İstanbul’da en kalabalık nüfus grubunu Sivas kütüğüne kayıtlı olanlar oluşturuyor. Kentte Sivas nüfusuna kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor. Bu grubu 545 bin 503 kişiyle Kastamonulular izliyor.
Karadeniz illerinin İstanbul’daki ağırlığı da dikkat çekiyor. Orduluların sayısı 520 bin 192, Giresunluların sayısı 484 bin 308, Tokatlıların sayısı ise 475 bin 35 olarak açıklandı. Erzurum kütüğüne kayıtlı olanların sayısı 460 bin 256’ya ulaştı.
Diğer veriler incelendiğinde Malatya nüfusuna kayıtlı 421 bin 637, Trabzon nüfusuna kayıtlı 414 bin 429 ve Samsun nüfusuna kayıtlı 413 bin 585 kişinin İstanbul’da yaşadığı görülüyor. Sinop kütüğüne kayıtlı kişi sayısı ise 365 bin 868 olarak açıklandı.
İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?
İşte "İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli" ve "İstanbul'da en çok 'nereli' yaşıyor" sorularının cevabı...
Sivas 758 bin 939
Kastamonu 545 bin 503
Ordu 520 bin 192
Giresun sayısı 484 bin 308
Tokat 475 bin 35
Erzurum 460 bin 256
Malatya 421 bin 637
Trabzon 414 bin 429
Samsun 413 bin 585
Sinop 365 bin 868
Kars 310 bin 589
Rize 306 bin 966
Erzincan 301 bin 171
Van 283 bin 351
Mardin 268 bin 520
Siirt 267 bin 286
Ardahan 260 bin 669
Bitlis 251 bin 874
Diyarbakır 238 bin 913
Ağrı 238 bin 767
Adıyaman 219 bin 450
Muş 195 bin 190
Çorum 176 bin 273
Amasya 174 bin 440
Şanlıurfa 166 bin 749
Çankırı 164 bin 464
Konya 164 bin 105
Kayseri 163 bin 941
Elazığ 153 bin 685
Bingöl 152 bin 203
Yozgat 150 bin 806
Batman 150 bin 492
Gümüşhane 149 bin 115
Sakarya 130 bin 304
Bayburt 124 bin 788
Hatay 123 bin 778
Ankara 123 bin 764
Zonguldak 121 bin 776
Kahramanmaraş 112 bin 740
Tekirdağ 108 bin 334
Kırklareli 108 bin 142
Bursa 103 bin 638
Iğdır 101 bin 250
Adana 101 bin 074
Balıkesir 100 bin 336
Edirne 99 bin 854
Niğde 99 bin 815
Gaziantep 9 bin 360
Bartın 94 bin 245
Nevşehir 92 bin 695
Karabük 92 bin 247
Artvin 83 bin 434
Tunceli 81 bin 471
İzmir 70 bin 676
Çanakkale 69 bin 981
Mersin 66 bin 732
Bolu 63 bin 709
Afyonkarahisar 61 bin 552
Kocaeli 59 bin 184
Isparta 55 bin 761
Eskişehir 54 bin 811
Manisa 50 bin 121
Aksaray 50 bin 052
Antalya 49 bin 078
Kırşehir 47 bin 054
Düzce 45 bin 325
Şırnak 45 bin 081
Kilis 41 bin 802
Kırıkkale 35 bin 907
Osmaniye 35 bin 817
Bilecik 35 bin 237
Kütahya 34 bin 625
Denizli 34 bin 206
Aydın 31 bin 820
Karaman 27 bin 538
Uşak 21 bin 549
Hakkari 20 bin 781
Yalova 20 bin 540
Muğla 16 bin 341
Burdur 10 bin 447
YOĞUNLUK BÜYÜKŞEHİRLERDE
TÜİK verileri yalnızca İstanbul’u değil, büyük şehirlerdeki yoğunlaşmayı da gözler önüne seriyor.
Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklanırken, Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320, İzmir’in nüfusu 4 milyon 504 bin 185, Bursa’nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 ve Antalya’nın nüfusu 2 milyon 777 bin 677 oldu.