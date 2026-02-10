Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre İstanbul’un nüfusu bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı megakent, bu sayıyla bir kez daha ülkenin en kalabalık şehri oldu.

SADECE 2 MİLYONU İSTANBULLU

Nüfus artışıyla birlikte İstanbul’da yaşayanların 'aslen nereli olduğu' sorusu yeniden gündeme geldi.

Verilere göre İstanbul’da yaşayan 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ünün nüfus kaydı İstanbul’da bulunuyor.

Bu tablo, kentin Türkiye’nin dört bir yanından yoğun göç almaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

EN ÇOK SİVASLI VAR

İstanbul’da en kalabalık nüfus grubunu Sivas kütüğüne kayıtlı olanlar oluşturuyor. Kentte Sivas nüfusuna kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor. Bu grubu 545 bin 503 kişiyle Kastamonulular izliyor.

Karadeniz illerinin İstanbul’daki ağırlığı da dikkat çekiyor. Orduluların sayısı 520 bin 192, Giresunluların sayısı 484 bin 308, Tokatlıların sayısı ise 475 bin 35 olarak açıklandı. Erzurum kütüğüne kayıtlı olanların sayısı 460 bin 256’ya ulaştı.

Diğer veriler incelendiğinde Malatya nüfusuna kayıtlı 421 bin 637, Trabzon nüfusuna kayıtlı 414 bin 429 ve Samsun nüfusuna kayıtlı 413 bin 585 kişinin İstanbul’da yaşadığı görülüyor. Sinop kütüğüne kayıtlı kişi sayısı ise 365 bin 868 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?

İşte "İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli" ve "İstanbul'da en çok 'nereli' yaşıyor" sorularının cevabı...

Sivas 758 bin 939

Kastamonu 545 bin 503

Ordu 520 bin 192

Giresun sayısı 484 bin 308

Tokat 475 bin 35

Erzurum 460 bin 256

Malatya 421 bin 637

Trabzon 414 bin 429

Samsun 413 bin 585

Sinop 365 bin 868

Kars 310 bin 589

Rize 306 bin 966

Erzincan 301 bin 171

Van 283 bin 351

Mardin 268 bin 520

Siirt 267 bin 286

Ardahan 260 bin 669

Bitlis 251 bin 874

Diyarbakır 238 bin 913

Ağrı 238 bin 767

Adıyaman 219 bin 450

Muş 195 bin 190

Çorum 176 bin 273

Amasya 174 bin 440

Şanlıurfa 166 bin 749

Çankırı 164 bin 464

Konya 164 bin 105

Kayseri 163 bin 941

Elazığ 153 bin 685

Bingöl 152 bin 203

Yozgat 150 bin 806

Batman 150 bin 492

Gümüşhane 149 bin 115

Sakarya 130 bin 304

Bayburt 124 bin 788

Hatay 123 bin 778

Ankara 123 bin 764

Zonguldak 121 bin 776

Kahramanmaraş 112 bin 740

Tekirdağ 108 bin 334

Kırklareli 108 bin 142

Bursa 103 bin 638

Iğdır 101 bin 250

Adana 101 bin 074

Balıkesir 100 bin 336

Edirne 99 bin 854

Niğde 99 bin 815

Gaziantep 9 bin 360

Bartın 94 bin 245

Nevşehir 92 bin 695

Karabük 92 bin 247

Artvin 83 bin 434

Tunceli 81 bin 471

İzmir 70 bin 676

Çanakkale 69 bin 981

Mersin 66 bin 732

Bolu 63 bin 709

Afyonkarahisar 61 bin 552

Kocaeli 59 bin 184

Isparta 55 bin 761

Eskişehir 54 bin 811

Manisa 50 bin 121

Aksaray 50 bin 052

Antalya 49 bin 078

Kırşehir 47 bin 054

Düzce 45 bin 325

Şırnak 45 bin 081

Kilis 41 bin 802

Kırıkkale 35 bin 907

Osmaniye 35 bin 817

Bilecik 35 bin 237

Kütahya 34 bin 625

Denizli 34 bin 206

Aydın 31 bin 820

Karaman 27 bin 538

Uşak 21 bin 549

Hakkari 20 bin 781

Yalova 20 bin 540

Muğla 16 bin 341

Burdur 10 bin 447

YOĞUNLUK BÜYÜKŞEHİRLERDE

TÜİK verileri yalnızca İstanbul’u değil, büyük şehirlerdeki yoğunlaşmayı da gözler önüne seriyor.

Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklanırken, Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320, İzmir’in nüfusu 4 milyon 504 bin 185, Bursa’nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 ve Antalya’nın nüfusu 2 milyon 777 bin 677 oldu.