

İstanbul ve İzmir’de gün içinde etkisini artırması beklenen lodosla birlikte Marmara, Ege ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BASTIRACAK

Yapılan meteorolojik tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.

İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildiriliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde, 50-80 kilometre/saat hız aralığında eseceği tahmin edilirken, Meteoroloji tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce ve Aydın için “sarı” kodlu uyarı yayımlandı.

"65 KG ALTINDAYSANIZ DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Sosyal medya ve yerel değerlendirmelerde ayrıca şu ifade yer aldı:

“Özellikle 65 kg altındaki İstanbullulara çok önemli uyarı: Cumartesi ve pazar günleri son yılların en uzun süreli ve kuvvetli lodosu esecek. Lodos 48 saat boyunca etkili olacak ve hamleler yer yer 80-90 kilometre hızına ulaşabilecek.”