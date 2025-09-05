İstanbul'un simge isimlerinden, ünlü Ece Bar'ın kurucusu ve Asmalımescit'teki 9 Ece Aksoy lokantasının sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti.

2022 yılında akciğer kanserine yakalanan işletmeci Ece Aksoy, tedavisi devam ederken bir ay önce zatürre başlangıcı tanısıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Burada iki hafta süren tedavinin ardından taburcu edilen Aksoy, önceki hafta ise tekrar yoğun bakıma alınmıştı.

Yazdığı öykülerle de bilinen Ece Aksoy, gazeteciler ve sahne dünyasından müdavimlerinin de sırdaşıydı...