İstanbul’da toplu taşımaya yapılan yüzde 20 zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servis ücretleri yeniden belirlendi. Bugün sabah itibarıyla uygulanmaya başladı.

İBB Meclisi’nin 12 Şubat 2026 tarihli oturumunda alınan karar doğrultusunda şehir genelinde toplu ulaşım ücretleri yüzde 20 oranında artırıldı.

YENİ TAM BİLET VE AKTARMA ÜCRETLERİ

İETT otobüsleri, raylı sistemler ve metrobüste elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya yükseldi.

Aktarmalarda ise:

aktarma: 31,27 lira

aktarma: 24,02 lira

sonraki aktarmalar: 15,62 lira olarak uygulanacak.

İSTANBULKART VE ABONMAN ÜCRETLERİ

Tam bilet: 42 lira

Öğrenci: 20,50 lira

30 yaş üstü öğrenci: 37,80 lira

Sosyal bilet (öğretmen, 60 yaş): 30,07 lira

Aylık “Mavi Kart” abonman ücreti 3 bin 298 liraya yükselirken, öğrenci abonmanı 593 lira oldu. 30 yaş ve üzeri öğrenci abonmanı 2 bin 968 liraya, 60 yaş üstü aylık abonman ise 2 bin 51 liraya çıktı.

METROBÜS ÜCRETLERİ

Metrobüste ücretler durak sayısına göre değişiyor:

1–3 durak: 30,07 lira

4–9 durak: 48,01 lira

10–15 durak: 52,73 lira

34 ve üzeri durak: 62,35 lira

ŞEHİR HATLARI

Üsküdar–Eminönü: 53,20 lira

Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 59,28 lira

Bostancı–Adalar: 156,26 lira

Adalar hattında tam biniş ücreti ise 137,48 lira oldu.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücreti 210 lira, saatlik zaman tarifesi ise 544,45 lira olarak belirlendi.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ

“İndi-bindi” ücreti 39 lira oldu. Mesafeye göre ücretler 39 lira ile 47 lira arasında değişirken, öğrenci ücreti 25 lira olarak uygulanacak.

MARMARAY ÜCRETLERİ

Marmaray ve banliyö hatlarında yüzde 25,49 oranında artış yapıldı.

1–7 istasyon arası: 34 lira

36–43 istasyon arası: 74,70 lira

Öğrenci ücreti 16,48 lira, 30 yaş üstü öğrenci 30,60 lira, 60 yaş üstü ise 24,16 lira oldu.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

0–1 kilometre arası okul servis ücreti 4 bin 51 liraya yükselirken, personel servislerinde en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı dönem bugün itibarıyla resmen başladı. Yüzde 20’lik artışla birlikte kent genelinde tüm ulaşım kalemlerinde fiyatlar güncellenirken, yeni tarife bugünden itibaren geçerli olacak.