Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre bu yıl ağustos, son 55 yılın en sıcak dördüncü ağustosu olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ortalama yağış 7,9 milimetre olurken, bu rakam 1991-2020 ortalamasının yüzde 47, geçen yılın ise yüzde 43 altında kaldı.

MARMARA’DAN GÜNEYDOĞU’YA KRİTİK DURUM

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, son iki yıldır Türkiye’nin büyük bölümünde kuraklığın etkisini sürdürdüğünü belirtti. Türkeş, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in büyük kısmı, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamında uzun süreli tarımsal ve ekolojik kuraklıkların yaşandığını vurguladı.

KURAKLIK EYLÜLDE DE DEVAM EDECEK

Prof. Türkeş, eylül ayında da yağışların normalin altında kalacağını ve kuraklığı hafifletecek bir yağış beklentisinin olmadığını ifade etti. Yeni tarım sezonuna kuru toprakla girileceğini kaydeden Türkeş, bunun özellikle tarım üretimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARADENİZ’İ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre iklim değişikliği Karadeniz’de de kendini gösteriyor. Türkeş, Batı ve Orta Karadeniz’de Akdeniz iklimine benzer koşulların etkili olmaya başladığını, önümüzdeki 10-15 yıl içinde bu dönüşümün belirginleşeceğini dile getirdi. Bu yıl Batı Karadeniz’de yaşanan orman yangınlarının da bu değişimin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

KURAKLIK SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL

Kuraklık yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Son bir yılda Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak, Suriye’nin kuzeyi, Kafkasya, Tunus ve Cezayir’de de normallerin çok altında yağışlar kaydedildi. Bu durum tarımdan enerjiye, toprak neminden su kaynaklarına kadar birçok alanı olumsuz etkiliyor.