Tarımsal üretimde kullanılan pestisitler, zararlı organizmalara karşı ürünleri korusa da insan sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıyor. Greenpeace’in İstanbul’da hazırladığı yeni rapor, bu kimyasalların özellikle çocuklar için daha büyük tehlike oluşturduğunu ortaya koydu.

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilen birçok tarım ürünü, geçmiş yıllarda pestisit, aflatoksin ve salmonella kalıntıları nedeniyle geri çevrildi. 2025 yılı başından bu yana Avrupa Birliği, yine çok sayıda ürün için uyarı bildiriminde bulundu. Denetimler, sadece ihraç ürünlerinde değil, iç pazarda satılan birçok gıdada da ilaç kalıntısı bulunduğunu gösterdi.

155 ÜRÜNDEN 95'İNDE TESPİT EDİLDİ

Greenpeace’in raporuna göre, İstanbul’daki market ve semt pazarlarından alınan 155 gıda örneğinin 95’inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi. Araştırma, özellikle 6 yaş altındaki çocukların bu maddelere maruz kalmasının, zeka geriliğinden otizme kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar meyve ve sebzelerin bol suyla yıkanmasını tavsiye ederken bu durumun önüne geçilmesi için denetimlerin sıkılaştırılmasını öneriyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK BU ÜRÜNLER İADE EDİLDİ

Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) verilerine göre, 1 Ocak – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türk menşeli ürünler için en fazla bildirimde bulunan ülke Almanya oldu.

Bu dönemde Almanya’dan 68 geri bildirim gelirken, onu Bulgaristan 29, Hollanda 22, İtalya 21, Fransa 17, Yunanistan 14, İspanya ve Belçika 9, Hırvatistan 7 ve İsviçre 6 bildirimle izledi.

RASFF verilerine göre, bu dönemde AB ülkelerinden en fazla geri gönderilen Türk ürünleri şunlar oldu:

- Kuru incir

- Antep fıstığı

- Asma yaprağı

- Biber

- Susam

- Kurutulmuş kekik

- Fındık

- Kuru kayısı

- Nar

- Limon