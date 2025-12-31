İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) siparişiyle Sakarya’daki Hyundai Eurotem tesislerinde üretilen 144 yeni metro vagonu, test sürecinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Vagonların bir bölümü İstanbul’a ulaşırken, tamamının kısa süre içinde kentin raylı sistemlerinde hizmete girmesi planlanıyor.

İBB’den paylaşılan bilgilere göre, yeni vagonların 104’ü M7 Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey, 40’ı ise M12 Ümraniye–Ataşehir–Göztepe metro hattında kullanılacak. Yeni araçların devreye alınmasıyla birlikte özellikle M7 hattında sefer sıklığında önemli bir artış yaşanacak.

SEFER ARALIĞI DÜŞECEK

Halihazırda 80 araçla hizmet veren M7 hattında, en yoğun saatlerde sefer aralığı 4,5 dakika seviyesinde bulunuyor. Yeni vagonların katılımıyla bu sürenin 2 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor.

İŞLEM KAPASİTESİ YÜZDE 130 ARTACAK

Yeni vagonların büyük bölümünün M7 hattına ayrılmasının nedenlerinden biri de hattın genişletilecek olması. Yapımı süren Kabataş–Yıldız etabının açılmasıyla birlikte hattaki istasyon sayısı 19’a yükselecek. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattın 2027’nin başında Kabataş’a ulaşacağını belirtti. Bu genişlemeyle M7 hattının uzunluğu 24,5 kilometreye çıkacak, işletme kapasitesi ise yüzde 130 artacak.