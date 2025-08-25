İstanbul'un Arnavutköy ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'nda akşam saatlerinde orman yangınları çıktı.
Marmara'da yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.
İSTANBUL'DA MEZARLIK ALEVLER ARASINDA KALACAKTI
İstanbul Arnavutköy'de ise yangın, İstiklal Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen alevlere Arnavutköy İtfaiyesi’nden çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.
Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan Asri Mezarlık nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yangın mezarlığa ulaşmadan söndürülürken, bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor