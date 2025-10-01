İstanbul Valiliği, yeni akademik yıl öncesinde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin bir genelge yayımladı. Vali Davut Gül imzasıyla üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Valilik yazısında, “siyasi, etnik ve mezhepsel farklılıkların kullanılarak olay çıkarılmasına yönelik girişimlerin önlenmesi” ile “terör örgütleri ve marjinal grupların faaliyetlerine karşı tedbir alınması” gerektiği kaydedildi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele, suç ve terör örgütlenmelerine eleman kazandırmanın engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla kaymakamlıkların koordinasyonunda kolluk kuvvetleri ile üniversite yönetimleri arasındaki iş birliğinin artırılacağı ifade edildi.

Söz konusu yazı, İstanbul’daki tüm üniversitelerin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarına da gönderildi.

Geçtiğimiz dönemde Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından üniversitelerde kitlesel protestolar ve boykotlar yaşanmış, yaz aylarında da eylemlere katılan öğrenciler hakkında üniversite yönetimleri tarafından disiplin soruşturmaları başlatılmıştı.