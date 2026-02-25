İstanbul’dan Ankara’ya taksiyle yapılan şehirler arası yolculuk, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 430 kilometrelik mesafe sonunda taksimetrede 18 bin 250 TL yazdığı görülürken, ücretle ilgili dikkat çeken çıkış şoförden geldi.

'KİLOMETRE SAYACI AZ GÖSTERDİ'

Yolculuk sırasında konuşan taksici, kilometre sayacının mesafeyi düşük hesapladığını öne sürerek, yalnızca gidiş ücretinin değil dönüş maliyetinin de dikkate alınması gerektiğini savundu. “Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama, diğer giderler ve yakıt masrafı derken deponun yarısını yaktım” ifadelerini kullanan şoför, kazancın göründüğü kadar yüksek olmadığını dile getirdi.

TARİFELER GÜNDEME GELDİ

Yaklaşık 420 dolara karşılık gelen ücret, şehirler arası taksi tarifelerini yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar 18 bin 250 TL’lik bedeli mesafeye kıyasla yüksek bulurken, bazıları ise artan akaryakıt fiyatları, otoyol ücretleri ve işletme giderleri göz önünde bulundurulduğunda rakamın makul sayılabileceğini savundu.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, şehirler arası taksi taşımacılığında ücretlendirme kriterleri ve dönüş maliyetinin yolcuya yansıtılıp yansıtılmaması konusu yeniden tartışmaya açıldı.