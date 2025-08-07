İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarına karşı yürüttüğü çalışmalarda, Fatih’te bir kargo firması üzerinden şüpheli sevkiyatlar tespit etti.

Kitap, tepsi, kadın çantası, bardak seti ve fotoğraf çerçevesi gibi hediyelik eşyaların arasına sahte belgelerin gizlenerek yurt dışına gönderildiği belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler, kargoların izini sürmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin, kargoları önce yurt içindeki bir şehre, ardından Avrupa’daki kaçakçılara gönderdiği ortaya çıktı. Hediyelik eşya paketleriyle sahte belgelerin teslimatı sırasında Fatih’teki iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. İş yeri ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 233 sahte kimlik kartı, 134 pasaport, 78 sürücü belgesi, 45 vize etiketi ve 37 silikon giriş-çıkış hudut mührü ele geçirildi.

'HAWALA' SİSTEMİYLE PARALAR GELDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sahte belge sevkiyatlarının ödemelerinin “hawala” olarak bilinen yeraltı bankacılık sistemiyle Türkiye’ye aktarıldığını tespit etti. Bu sistemde yer aldığı belirlenen 11 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda, suçtan elde edildiği düşünülen 25,1 kilogram altın, 3,85 kilogram gümüş, 18 çeyrek, 2 yarım, 5 tam ve 3 Ata altını ile 3 milyon 505 bin 300 TL, 260 bin 116 dolar, 87 bin 325 avro ve 3 bin pound ele geçirildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge ticaretiyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.