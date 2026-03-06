İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Erzurum Karayazı Şakir Mahallesi'ne taşınan 42 yaşındaki makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya şehir hayatını ve mesleğini geride bırakarak burada ailesiyle birlikte hayvancılık yapmaya başladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE BAŞLADI

İstanbul'u kalabalık ve yoğun ortamından bunalan 42 yaşındaki makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya ailesini de yanına alarak Erzurum Karayazı'da bulunan köyüne döndü. Burada kurduğu modern tesis ile gerçek bir başarı hikayesine imza attı.

Büyükbaş hayvancılık yetiştirme işine giren iki çocuk babası Yalçınkaya, kardeşlerini ve eniştelerini de yanına aldı. Ortak oldukları girişim için 40 büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvan sayısı sadece 2 sene içerisinde 85'e çıktı. Yaptığı üretimler ile çevre halkına da örnek olan ailenin hedefi ise hayvan sayısını 200'e çıkarmak.

ŞEHİRDEN SIKILIP YERLEŞTİLER

İki çocuk babası makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya yaptıkları örnek girişim ile ilgili ''İlk başta aile olarak bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85'e çıkardık. Damızlık hayvancılık yapıyoruz. Bu işe tamamen öz sermayemizle girdik, herhangi bir devlet desteği almadık. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor. Güzel ve keyif aldığımız bir iş yapıyoruz. Hayvanları seviyoruz, zaten hayvanları sevmeden bu işte başarılı olamazsınız. Sadece büyükbaş hayvancılıkla uğraşmıyoruz, kanatlı hayvanlarımız ve köpeklerimiz de var. Tam anlamıyla köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Yazın bağ ve bahçe ekiyoruz, hayvanlarımızı meraya gönderiyoruz. Kışın ise ahırda bakımlarını yapıyoruz.'' diyor.