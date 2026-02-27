İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı. Ancak ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'dan Tahran'a giden uçuşların iptal edildiği ileri sürüldü.

İddialar sonrası THY'den yazılı açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

'TERK EDİN' ÇARILARI ART ARDA GELDİ

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

Bu açıklama, ABD'nin en büyük uçak gemisi olan ve İran'a karşı konuşlanan USS Gerald R. Ford'un İsrail'in kıyısına demirlemesinin ardından yapıldı. Uçak gemisi, İran'a karşı olası bir saldırının son halkası olarak kabul ediliyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD VATANDAŞLARI IRAK'I TERK EDİYOR

Al Hadath'ın haberine göre son 24 saat içinde çok sayıda ABD'li, Bağdat Uluslararası Havalimanı üzerinden Irak'tan ayrıldı.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin acil durum tahliye tatbikatı yaptığı bildirildi.

ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA 'İRAN'I TERK EDİN' UYARISI

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin boşaltılmasına izin vermesinin ardından Çin de İran'daki vatandaşlarına 'İran'ın terk edin' uyarısında bulundu.

Çin devlet yayın organı Xinhua'nın haberinde İran'daki güvenlik durumunun ve artan gerilimin ülkeyi Çin vatandaşarı için tehlikeli bir hale getirdiği vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada ve Polonya da vatandaşlarına İran'ın terk etmeleri konusunda uyarılar yapmıştı.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: 'BUGÜN ÜLKEDEN AYRILIN'

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti. Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

ABD, İSRAİL'E SEYAHET İÇİN UYARI YAPTI

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinden de konuya ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir." ifadesine yer verildi.

İNGİLTERE'DEN DE VATANDAŞLARINA ÇAĞRI GELDİ

İran'la ilgili bir kritik çağrı da İngiltere'den geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dışişleri Bakanlığı (FCDO), İran'a tüm seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmektedir. Eğer halihazırda İran'da bulunan bir İngiliz vatandaşıysanız, ister yerleşik ister ziyaretçi olun, orada bulunmanızı ve kalmanın getireceği riskleri dikkatlice değerlendirin.

İngiliz ve İngiliz-İran çifte vatandaşlığı bulunan kişiler, tutuklanma, sorgulanma veya gözaltına alınma riski altındadır. İngiliz pasaportuna sahip olmak veya İngiltere ile bağlantılarınızın olması, İran yetkililerinin sizi gözaltına alması için yeterli bir sebep olabilir."