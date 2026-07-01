Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen Marmara depremine ilişkin güncel senaryoları değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul depreminin eksik halkası nerede?" sorusuna yanıt arayan Bektaş, 1766 yılından bu yana geçen yaklaşık 260 yıllık süreye dikkat çekti.
Batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan orta segmentin henüz büyük bir deprem üretmediğini hatırlatan Bektaş, bu durumun nedenlerine dair ihtimalleri sıraladı.
MASADAKİ İKİ SENARYO
Bektaş, ihtimalleri tek tek sıraladı:
Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir.
Aradaki segment, tamamen kilitli olmak yerine fay sürünmesi (creep) ve orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir.
"TOPLUMUN İHTİYACI DOĞRU BİLGİ"
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklaması şu şekilde;
Marmara Denizi'nde önemli bir deprem riski bulunduğu konusunda bilim dünyasında geniş bir görüş birliği vardır. Ancak depremin kesin zamanı, kesin yeri ve kesin büyüklüğü bugün için bilimsel olarak belirlenemez.
Bu nedenle, "250 yıllık deprem periyodu doldu, aynı yerde mutlaka M7,2–7,4 büyüklüğünde deprem olacak" şeklindeki ifadeler kesin bir bilimsel gerçek olarak sunulmamalıdır. Bunlar, belirli bilimsel modellerin yorumlarıdır; Marmara için farklı fay davranışı ve kırılma senaryoları da bilimsel olarak tartışılmaktadır.
Toplumun ihtiyacı korku değil, doğru bilgidir.
İSTANBUL DEPREMİNİN EKSİĶ HALKASİ NEREDE?— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 30, 2026
1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi.
Bu durum şu olasılıkları düşündürmektedir. pic.twitter.com/ixLN9XDcRE