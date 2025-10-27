Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Marmara ile Kuzey Ege için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırırken Tekirdağ'da sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Çanakkale'de de öğle saatlerinde başlayan lodos, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Edirne'deki sağanak ise kısa sürede etkisini artırdı.

İşte illerde son durum...

İstanbul

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Megakentte beklenen yağış uyarısının ardından, kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı.

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Öte yandan sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

Tekirdağ

Sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde su tahliye çalışması yürütüyor.

Çanakkale

Kentte, öğle saatlerinde başlayan lodos fırtınası yerini akşam saatlerine doğru kuvvetli yağışa bıraktı.

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Lapseki'de sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Gelibolu'daki sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde de kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Edirne

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar binaların girişlerinde ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.