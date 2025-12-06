İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin karıştığı bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.
Sınıftaki 7 öğrenci, WhatsApp grubunda bazı kız öğrenciler hakkında mesajlaştı.
Bu yazışmalar okulda yayılınca, 11. sınıf öğrencilerinin 24 Kasım akşamı mesajları atan öğrencilerin kaldığı yatakhaneye gittiği iddia edildi.
FECİ ŞEKİLDE DÖVÜDÜLER
Sabah’ın haberine göre, yaklaşık 10 kişilik grup 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi yurttaki sinema odasına götürerek darp etti.
Öğrencilere bıçak ve muşta gösterildiği öne sürülürken, bazılarının tokatlandığı, bazılarının ise başlarının duvara sürtüldüğü ifade edildi.
Darp edilen öğrencilerden birinin kulak zarı yırtılırken, telefon ve tabletlerin de izinsiz alındığı söylendi.
Canlarını zor kurtaran 9. sınıf öğrencileri durumu ailelerine bildirdi, aileler savcılığa şikayette bulundu.
MEB'in idari, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturma başlattığı öğrenildi.