Türkiye’nin köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi’nde, 9. sınıftaki LGS birincisi 7 öğrencinin 11. sınıf öğrencileri tarafından darp edilmesiyle büyük bir skandal patlak vermişti.

Darp edilen 7 öğrencinin, okulda kız öğrencilere yönelik hazırlanan 507 maddelik bir listeye sahip olduğu; listede cinsel içerikli ifadeler ile taciz ve tecavüz söylemlerinin bulunduğu iddia edildi.

Skandalın ayrıntılarına ilişkin konuşan öğrenciler, aynı grubun yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığını, kamera odasına izinsiz girdiğini ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığını iddia etti.

Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiğinin de tespit edildiği belirtildi.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından İstanbul Erkek Lisesi’nin kız öğrencileri de bir açıklama yaparak, “Ölüm tehdidi, taciz ve tecavüzü normalleştiren bu hastalıklı zihniyetler okulda var oldukça hiçbirimiz için güven ve huzur ortamı mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.