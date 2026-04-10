Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan İstanbul Film Festivali, 45. kez İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

AYAN İLE ROSİ’YE ONUR ÖDÜLÜ

Sunuculuğunu Onur Özaydın’ın üstlendiği gecede, sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye verildi. Yeşilçam’ın iz bırakan oyuncularından Aydan’a ödülünü usta oyuncu Nur Sürer takdim etti.

Aydan “Birçok zaman buraya seyirci ve misafir olarak geldim. Bu ödül benim için çok kıymetli, beni çok mutlu etti. Bu dünyadan gitmeden evvel istediklerim de var. Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kardeşçe yaşayalım, birbirimize el verelim’’ dedi.

Açılış filmi ‘Üç Veda’

Bu yıl ‘Film Gibi Şehir’ temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreninin ardından, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı, yönetmen Isabel Coixet’in son filmi Üç Veda/Three Goodbyes gösterildi.

140 film yer alıyor

Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek olan festivalin seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor.

Seçkide, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor.

19 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde, gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve farklı etkinlikler de yer alacak.

EMEK ÖDÜLÜ MUŞTU’NUN

Törende ayrıca Kerem Ayan ve daha önce festival direktörlüğünü üstlenmiş olan Hülya Uçansu ile Azize Tan tarafından 40 yıl boyunca İstanbul Film Festivali ekibinde yer alan Nuray Muştu’ya sinema emek ödülü takdim edildi.

Gianfranco Rosi

‘İstanbul tıpkı sinema’

Usta belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi’ye ise ödülünü festival direktörü Kerem Ayan sundu. Rosi de konuşmasında İstanbul’da böyle bir ödül almaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Çocukluğum burada geçti. Fotoğraf çekmeyi ilk bu şehirde başladım. İstanbul, karşılaşmaların, geçişlerin, tarihin ve hikayelerin katmanlaştığı bir şehir. Tıpkı sinema gibi.”

GÖSTERİMLER 7 SALONDA

Bu yılki gösterimler Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak.