İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/806 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ve taşınmazlar içerisinde bulunan menkul malların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/806 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Kuru Çeşme Mah. Muallim Naci Cad. 169 Ada, 18 Parsel 3.236,00 m² yüz ölçüm Otel nitelikli, 15 Parsel 235,50 m² yüz ölçüm Kömür Deposu nitelikli, 23 Parsel 5,44 m² yüz ölçüm Arsa nitelikli, 24 parsel 179,49 m² yüz ölçüm Arsa nitelikli taşınmazların tamamıdır.(Bilirkişi raporunda ticari ve ekonomik bütünlük arz ettiği ve bir bütün halinde satıldığı taktirde daha yüksek gelir elde edileceği belirtildiğinden parseller ve parseller üzerinde bulunan menkullerin beraber satılmasına karar verilmiştir).

*İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 15 parselde bulunan, Kömür Deposu nitelikli, 235,50 m2 miktarlı ana taşınmaz, mevcut durumda 18 parselde bulunan O*****n Otelin garaj kısmı olarak kullanıldığı görülmüştür. Parselin yola yaklaşık 11 metre cephesi bulunmakta olup deniz kıyı şeridine yaklaşık 15 metre mesafede parsel sınırı bitmektedir. Parselde bulunan yapı 70 dış kapı numarası almaktadır.

*İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 23 parselde bulunan, Arsa nitelikli, 5,44 m2 miktarlı ana taşınmaz, otelin yoldan giriş kısmında yer almaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup sadece yoldan ibarettir.

*İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, Muallim Naci Caddesi mevkii, 169 ada, 24 parselde bulunan, Arsa nitelikli, 179,49 m2 miktarlı ana taşınmaz, 169 ada 15 parsel ile 18 parsel arasında kalan boş alandır. Parselin yola 7 metre cephesi bulunmaktadır. Parsel kıyı şeridine 14 metre kala bitmektedir.

*İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, Muallim Naci Caddesi mevkii, 169 ada, 18 parselde bulunan, OTEL nitelikli, 3.236,00 m2 miktarlı ana taşınmaz üzerinde O*****n otel isimli yapı, bir adet restoran, açık havuz ve kafenin bulunduğu arsanın tamamıdır. Parsel üzerinde bulunan O*****n otel isimli yapı 2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşmaktadır. Otel dahilinde 11 oda ve 6 adet asansör bulunmaktadır. Bu odalardan 1 tanesi tripleks, 6 tanesi dubleks, 4 tanesi ise normal oda şeklindedir. Normal odalar 1 oda ve banyo şeklinde, dubleks odaların alt katı salon, banyo, üst katı ise oda ve banyo şeklinde, tripleks oda ise 1.katı salon, 2.katı oda, salon ve banyo, 3.katı ise oda, banyo ve teras şeklindedir. Ayrıca 2.kattaki odadan 3.kattaki kütüphaneye ayrı bir çıkış bulunmaktadır. Oteldeki her odanın dekorasyonu farklıdır. Otelin 1. Ve 2.normal katının tamamı odalardan oluşmaktadır. Odalardan 7 tanesi yol tarafında, 4 tanesi ise deniz tarafında kalmaktadır. Otelin lobisi 1.katta bulunmaktadır. Giriş kat ve 1.normal kata çalışan müşteri asansörü bulunmaktadır. Otelin giriş katında restoran, toplantı salonu, mutfak, 2 adet ofis ve havuz alanına geçiş kapısı bulunmaktadır. Otelin 1.bodrum katında spa, kapalı havuz, dinlenme odaları, meditasyon odası, 6 adet bakım odası, özel spa odası, solaryum odası, 15 koltuklu sinema salonu, pilates odası, soyunma odaları, wc ler, ofis alanları, teknik odalar, personel yemek salonu, mutfak, depo, pastane, 2 adet toplantı odası ve 1 balo salonu bulunmaktadır. Otelin 2.bodrum katında fitness salonu, personel ofisleri, teknik odalar, soyunma odaları, depo, bilgi işlem odası, çamaşırhane bulunmaktadır. Otel içi tavan ve duvar süslemeleri altın varaklıdır. Otelin toplamda 8.055 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Otelin deniz tarafında teras alanı bulunmaktadır. Teras alanının bir tarafında yazlık restoran bulunmakta olup mevcut durumda zemin döşemeleri sökülmüş durumdadır. Teras alanının diğer tarafında açık havuz ve 2 katlı kafe bulunmaktadır.

Adresi : Kuru Çeşme Mah. Muallim Naci Cad. Dış K.No:68 Otel Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu: "İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 15 parsel sayılı yer, 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında ve 18.11.2003 gün, 2003/1 sayılı 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Tadilat Planında 9, 13 ve yeni 24 (eski 6 parselin ifrazından oluşan) parsellerle tevhiden Sahil Şeridinde ve Turizm Konaklama Tesisleri Alanında kalmaktadır. "İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, Muallim Naci Caddesi mevkii, 169 ada, 18 parsel sayılı yer, 18.11.2003 gün ve 2003/1 sayılı 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Tadilat Planında Sahil Şeridinde ve Turizm Konaklama tesisleri Alanında kalmakta olup, parselde 1.grup korunması gerekli kültür varlığı mevcuttur. "İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 23 parsel sayılı yer, 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Yol Alanında kalmaktadır.169 ada, 15 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan incelemede herhangi bir ruhsat veya yapı kullanma belgesine rastlanılmamıştır.

Kıymeti : 1.395.900.000,00 TL - (15 Parseldeki Taşınmazın Değeri 25.000.000,00 TL, 23 Parseldeki Taşınmazın Değeri 250.000,00 TL,24 Parseldeki Taşınmazın Değeri 18.000.000,00 TL ve 18 Parseldeki Taşınmaz ve Taşınmazda Bulunan Menkullerin Toplam Değeri 1.352.650.000,00 TL Olmak Üzere 4 Adet Taşınmaz ve Menkullerin Toplamı)

KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca İstisna

Kaydındaki Şerhler: "İl Kültür Md.nün 20/02/1995 Gün 01782 Dosyadadır. 10/03/1995 335 sayı", "İl Kültür Md.02/03/1995 tarih 94-221/02160 sayılı yazılar ile 19/03/2995-451 sayılı", "İl Kültür Müd.01/11/1995-832-10312 sayılı yazılarıyla 1.Grup Kültür Varlığıdır.17/11/1995-1474 sayılı", "İl Kültür Md.31/05/1996 tarih ve 200 sayılı yazısı dosyadadır.", "İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/23 D.İş sayılı mahkeme müzekkeresi - Yeni: İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/530 Esas", "3255 nolu trafo merkezine geçiş yeri için 99 yıllığı 1 ytl dan 99 yıl müddetle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Md. lehine kira şerhi 16/09/2005 tarih 7672 yev.", "tescil Beyoğlu 4.Not 15/04/1931(223)".

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:56

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

