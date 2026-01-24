İstanbul’da son dönemde yoğunlaşan uyuşturucu soruşturmaları, gece hayatını alarma geçirdi.

Polis operasyonlarının ardından eğlence mekanları, daha önce görülmemiş güvenlik önlemleriyle faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Mekân sahipleri, adlarının soruşturmalara karışmaması için her detayı titizlikle kontrol ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI

Eğlence mekanlarında, özellikle tuvaletler, çöpler ve güvenlik kameraları üzerinde titizlikle duruluyor. Tuvaletlere güvenlik görevlisi yerleştirilirken, çöplerin toplanması için özel prosedürler uygulanıyor.

Peçeteler ve bardak altlıkları da dikkatle inceleniyor. Eğlence sektörü, adını soruşturmalara karıştırmamak için her detayı gözden geçiriyor.

“UYUŞTURUCU YASAK” TABELASI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bazı eğlence mekânları duvarlarına “Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır” yazıları asmaya başladı. Hâlihazırda yasal olarak yasak olan uyuşturucu maddelere dair uyarılar, soruşturmalardan uzak kalma amacı güderek daha görünür hale getirildi.

Bu uyarılar, sadece uyuşturucuyu yasaklamakla kalmıyor, aynı zamanda işletme sahiplerinin gözden kaçan hiçbir detayı atlamadığının da bir göstergesi olarak yer alıyor.

Garsonlar artık sadece sipariş almakla kalmıyor, aynı zamanda mekânda olan biteni dikkatle izliyor.

Mekân sahiplerinin, çalışanlarına “Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın” şeklinde talimatlar verdiği belirtiliyor.

Eğlence mekanlarında garsonlar, müşterilerin davranışlarını izleyerek, herhangi bir anormalliği erkenden tespit etmeye çalışıyor.

SAÇ VE POSTİŞ ÖNLEMİ

Eğlence mekânlarında, takma saç ya da postişlerin içinde uyuşturucu saklanabileceği endişesi de gündemde.

Bu konuda şu ana kadar adli kayıtlara geçen bir vaka bulunmasa da işletme sahiplerinin ve çalışanlarının bu konuda da dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Takma saç ve postişlerin özellikle dikkatle kontrol edilmesi gerektiği, bu alandaki şüphelerin giderek arttığı belirtiliyor