Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Gruptaki iki maçını da kazanan İstanbul Gençlikspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
3. Grup karşılaşmaları, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.
- Salon: TVF Ziraat Bankkart
- Hakemler: Erkan Sarı, Yıldıray Turan
- Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman, Muhammet Ertuğrul (Bahadır Kuyucu, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Uğur Okay)
- İstanbul Gençlikspor: Furkan Aydın, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Enaboifo, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Mejias, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Koçal)
- Setler: 25-27, 12-25, 22-25
- Süre: 77 Dakika (30, 22, 25)