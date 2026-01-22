Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uluslararası hava tahmin modellerinden elde edilen verilere göre, İstanbul bugünden itibaren uzun süreli bir alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi.

9 GÜN BOYUNCA KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

22 Ocak Perşembe günü %75 yağış ihtimali ile başlayan sürecin, önümüzdeki hafta sonu ve takip eden hafta boyunca kesintisiz süreceği öngörülüyor. Tahminlere göre yağışlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR 7 İLE 12 DERECE ARASINDA

Hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş beklenmiyor. Dokuz günlük periyotta gündüz sıcaklıklarının 7°C ile 12°C, gece sıcaklıklarının ise 5°C ile 8°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden (lodos) orta kuvvette esmesi, yağışın etkisini artırması bekleniyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.