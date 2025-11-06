İstanbul Havalimanı’ndan Cidde seferini yapmak üzere hazırlanan Saudia Airlines’a ait uçakta bulunan bir yolcunun “Uçakta bomba var” demesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı’ndan Cidde seferini yapmak için hazırlanan Saudia Airlines’e ait uçak kalkış için son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Kabin ekipleri durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek durumu rapor ederek polis ekiplerini çağırdı. Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.