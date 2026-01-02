Ekonomi yönetimi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarına desteklemek amacıyla bankalara talimat göndermiş ve döviz alım-satım işlemlerinde uygulanan makas aralığının artırılmasını talep etmişti.



Aradan geçen sürede ekonomi piyasalarında dolar/TL alım-satım makası gün geçtikçe kapanırken, İstanbul Havalimanı'nda uygulanan güncel döviz alım-satım kurları sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.



DOLAR 56, EURO 66'DAN SATILIYOR



Çok sayıda gastronomi dergisine göre dünyada yeme-içme fiyatlarının en pahalı olduğu havalimanı olarak dikkatleri çeken İstanbul Havalimanı, uygulanan döviz makas aralığıyla da görenleri hayrete düşürüyor.



Havalimanı içerisinde hizmet veren döviz bürolarında dolar bozdurmak isteyenlere 30,045 TL fiyat verilirken, dolar satın almak isteyenlere ise 1 dolar 55,799 TL'den satılmakta. Piyasa kuru ile uygulanan parite arasında uçurum olması ekonomistlerin tepkisini çekerken, sosyal medyada kullanıcılar konuya ilişkin "Bu döviz bürosu her kime ait ise Bedri Usta'dan daha vicdansız olduğu kesin!" yorumunu yaptı.







ACİL İHTİYACI OLANLAR PARASININ YARISINI KAYBEDİYOR



Havalimanından çıkma fırsatı olmayan ve acil olarak döviz almak ya da satmak durumunda kalan müşteriler ise fahiş makas aralıklarıyla hizmet veren döviz bürolarına muhtaç bırakılıyor.



Söz konusu durum Türk vatandaşlarının yanı sıra, Türkiye'ye turist olarak gelen ve acil ihtiyaçları için dolar ya da euro bozdurmak zorunda kalan yabancı turistlerin de tepkisini toplamakta.