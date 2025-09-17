Kazakistan’ın Shymkent kentinden SCAT Airlines hava yolu şirketiyle 10 Eylül’de İGA İstanbul Havalimanı’na getirilen bir köpeğin kafesinin açılması sonucu ayağı kırıldı.

Ayağı kırılan köpeğin yerde sürüklendiği görüntüler tepki çekmişti.

Yer hizmetleri personeli müdahale için yetkililerle iletişime geçti.

Arnavutköy Belediyesi’nden ekipler aprona geldi.

Köpeği zarar vermeden almak için uyuşturucu iğne yapıldı. HavaSosyalMedya'nın aktardığı bilgilere göre, hayvanın uyuşmaması nedeniyle fazla sayıda iğne yapılması sonucu köpek öldü.

'GETİREN ŞİRKET VE SAHİBİNİN SORUMSUZLUĞU'

Görüntüler ilk olarak sosyal medyada yayınladığında İGA İstanbul Havalimanı şu açıklamayı yapmıştı:

“Sosyal medyada yer alan ve hepimizi derinden üzen, hayvanlara davranış konusunda hiçbir zaman kabul edilemeyecek görüntüler üzerine İGA İstanbul Havalimanı olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Söz konusu olay, yabancı bir havayolu şirketi ile temsilcisinin sorumluluk alanında meydana gelmişse de, hayvanlar ve doğa konusunda üst düzeyde hassasiyet gösteren ve bunu faaliyetleriyle ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı olarak araştırma sürecini yürütmekte, kurumumuz dışındaki gelişmeleri de titizlikle izlemekteyiz.

Her ne kadar süreç tamamlanmamış olsa da şu ana kadar; havayolu şirketi ile evcil hayvan sahibinin sorumluluklarını yerine getirmede ciddi sorunlar yaşandığı ve olayın yerel belediyenin sağladığı veterinerlik desteğiyle kontrol altına alındığı tespit edilmiştir.

Konuya gösterdikleri hassasiyet için tüm yolcularımıza ve medyamıza teşekkür ederiz.”