İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi için “Cumhuriyet döneminin amiral gemisidir” diyen Prof. Dr. Nur Serter, 12punto’daki yazısında fakültede cuma gününe ders konulmamasına dikkat çekti. Serter’in yazısında özetle şu ifadeler yer aldı:

‘BU SİNSİ BİR BAŞKALDIRI MI?’

“Laikliğin kalesi, İstanbul Hukuk Fakültesi alınan son kararla Cumhuriyet Devrimlerine savaş mı ilan ediyor? Fakültenin 2026 yılı güz yarıyılı ders programlarında cuma gününe ders konulmaması sinsi bir başkaldırının işareti midir? Rastlantı olarak kabul edilemez. Cuma gününe ders konulan tek sınıf birinci sınıftır. ‘Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi’ dersi çevrimiçi verilmektedir. Özetle Hukuk Fakültesi Cuma günleri tatildedir. Cuma gününe yüklenen dinsel anlamın, laik hukuk devletinde sessizce uygulamaya sokularak gizlice tatil ilan edilmesi, bundan sonra hangi adımların atılacağı konusunda kuşku yaratmaktadır.”

Devamında, “‘Cuma günleri tatil ilan edilsin’ dayatmasının, uygulamaya sokulması Yükseköğretimin bir hastalıkla yüzyüze olduğunu göstermektedir. Laikliği amacından saptıranlara, siyasi çıkarları uğruna görmezden gelenlere ‘dur’ demek, Türk aydınının görevidir” dedi.