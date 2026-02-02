AKOM verilerine göre, hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece daha azalarak kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir hattında yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.
FIRTINA HASARA YOL AÇTI
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 45 olay meydana geldi. İBB ekiplerince yapılan müdahalelerde; 17 ağaç devrilmesi, 22 tabela ve reklam panosu uçması, 2 çatı uçması, 2 direk devrilmesi ve 2 istinat duvarı çökmesine müdahale edildi.
BARAJLARA YAĞIŞ CANSUYU OLDU
Şiddetli yağışlar megakentin su rezervlerine olumlu yansıdı. 1 Ocak tarihinde yüzde 18 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, son yağışlarla birlikte bugün itibarıyla yüzde 30’a ulaştı. Kent genelinde metrekareye 11 ila 21 kilogram aralığında yağış düştüğü kaydedildi.
ÇARŞAMBA BAHAR GELİYOR
Soğuk hava dalgasının yarın sabaha kadar etkisini sürdüreceği, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların hızla yükselerek 15 derece dolaylarındaki bahar değerlerine döneceği belirtildi.