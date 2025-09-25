Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta boyunca 26-28 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları, bu sistemle birlikte 6 ila 8 derece birden azalarak, bazı bölgelerde 20 derecenin altına gerileyecek. Hava değişimiyle birlikte İstanbul’da sonbahar etkisi daha yoğun hissedilecek.

POYRAZ UYARISI GELDİ

AKOM verilerine göre, serin hava ile birlikte kuzeyli rüzgârlar (poyraz) da etkisini gösterecek. Özellikle cuma gecesinden itibaren hız kazanması beklenen rüzgârın, cumartesi akşamına kadar saatte 40 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, deniz ulaşımı, açık alan etkinlikleri ve yüksek binalarda çalışma gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR GELİYOR

Hafta sonu yerel ve kısa süreli sağanaklar şeklinde görülecek yağışların, pazartesi gününden itibaren daha geniş alanlara yayılması ve etkisini artırması bekleniyor. AKOM’a göre, yağışlı hava hafta ortasına kadar aralıklarla sürecek.

Bu süreçte sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına düşmesi ve Ekim ayının ilk günlerine kadar bu şekilde devam etmesi tahmin ediliyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü ve rüzgârlı hava nedeniyle vatandaşlara kıyafet seçiminde dikkatli olmaları, dış mekan planlarını ise hava durumunu göz önünde bulundurarak yapmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.