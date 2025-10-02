Kırklareli’de kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı’nı kuruma noktasına getirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajın doluluk oranı nisanda yüzde 97,41 iken, temmuzdan itibaren azalmaya başladı ve bugün yüzde 1,98’e kadar düştü.

HAYVANLAR OTLAMAYA BAŞLADI

Barajın suyunun çekildiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu gözlemlenirken, bazı bölümlerde büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

"ÇOK BÜYÜK BİR SUSUZLUK VAR"

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran yaptığı açıklamada, yağışların az olmasının ve kuraklığın barajın su seviyesinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti. Duran, “Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak bir akıntı var. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığımız için şu an bu pozisyondayız. Bu sene çok büyük kuraklık oldu. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor.” dedi.