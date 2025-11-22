İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından İstanbul’daki su tüketimi ve baraj doluluk oranları hakkında uyarıda bulundu. Başa, kentte baraj doluluk oranlarının yüzde 20 seviyesine gerileyerek son on yılın en düşük düzeyine indiğini, Kasım yağışlarının yeterli olmadığını belirtti.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan 5’inde doluluk oranı yüzde 20’nin altında ölçüldü. Doluluk oranları Istrancalar’da yüzde 20,78, Terkos’ta yüzde 22,61, Sazlıdere’de yüzde 19,76, Alibey’de yüzde 12,5, Büyükçekmece’de yüzde 22,13, Ömerli’de yüzde 17,83, Darlık’ta yüzde 22,99, Elmalı’da yüzde 50,68, Pabuçdere’de yüzde 3,89 ve Kazandere’de yüzde 1,97 olarak kaydedildi.

Başa, “Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım” çağrısında bulundu.