Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Haftanın ikinci yarısında tablo yeniden değişiyor. Bugün, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif sağanaklarla birlikte bulutluluk artarken, Ege ve İç Anadolu’da parçalı bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu’da ise sıcak ve güneşli hava sürecek.

Asıl yağışlı hava ise 3 Ekim Cuma günü geliyor. Meteoroloji, Marmara, Batı ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetleneceğini bildiriyor. Bu bölgelerde ani sıcaklık düşüşleri ve fırtına ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."