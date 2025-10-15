İstanbul’da son günlerde etkili olan yerel yağmurlara rağmen şehirdeki barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 24.96 olarak ölçüldü ve yüzde 25’in altına geriledi.

Kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarındaki doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Mart ayında yüzde 80’lere yaklaşan baraj dolulukları, İSKİ verilerine göre bugün yüzde 24.96’ya kadar düştü.

HAYVANLAR OTLAMAYA BAŞLADI

Doluluk oranlarının düşmesiyle birlikte baraj gölü havzalarında eskiden suyla kaplı alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Barajı’nda balıkların yüzdüğü alanlarda artık büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı da yeşil alanlara döndü.

KAZANDERE BARAJI SIFIRA YAKLAŞIYOR

İstanbul’a su sağlayan barajlardan dört tanesinde doluluk oranı yüzde 20’nin altına inerken, en düşük doluluk oranı Kazandere Barajı’nda yüzde 2.65 olarak kaydedildi. İstanbul’da şu an en dolu baraj ise yüzde 49.74 doluluk oranıyla Elmalı Barajı.

İstanbul’daki baraj doluluk oranları: