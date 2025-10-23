Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası’nda yer yer etkisini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yağışların özellikle Edirne, Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle birlikte İstanbul’da da zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Kentte sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı, rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi.

AKOM UYARI YAPTI

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Raporda 24 Ekim Cuma günü için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

25 Ekim Cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.