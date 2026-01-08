İstanbul genelinde, AKOM ve Valilik tarafından yapılan meteorolojik uyarıların ardından şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın kuvvetini artırdığı gözlendi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, olumsuz fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Valilik, rüzgar ve fırtınanın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kuvvetli lodos hamleleri zaman zaman birçok şehirde 80-120 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi.

LODOS BASTIRDI, SEFERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş’ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.

İptal edilen seferler;

Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri

06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

7:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri

09:25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri

09:00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

AKOM UYARMIŞTI

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların, perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.