Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinin paylaştığı tahminlere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yağmur yağıyor.

Buna göre, kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken sabah saatlerinde özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebileceği tahmin edildi.

'POYRAZ'A DİKKAT

Poyraz rüzgarının ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini bildirildi.

Meteoroloji rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.