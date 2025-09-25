İstanbul'da tahminler sil baştan değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre İstanbul'da etkili olacak sağanak Cuma gününe kaydı. 25 Eylül perşembe günü beklenen sağanak yağış yerini puslu bir havaya bıraktı. Bugün beklenen sağanak yarın etkili olacak.

Yarın çok bulutlu hava ile devam edecek süreçte, hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağı ve yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.

Daha önceki tahminlerde sadece 25 Eylül Perşembe günü yağış beklendiği duyurulmuştu. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Eylül Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış, 28 Eylül Pazar günü ise sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Cumartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle pazar günü en yüksek sıcaklığın 22 dereceye kadar düşeceğini, buna paralel olarak nem oranında da kademeli bir azalma yaşanacağını açıkladı.

Gün gün İstanbul hava tahmini:

25 Eylül Perşembe: Çok bulutlu, en düşük 18, en yüksek 27 derece

26 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak, en düşük 19, en yüksek 25 derece

27 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 17, en yüksek 23 derece

28 Eylül Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 17, en yüksek 22 derece