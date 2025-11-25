Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye’yi teğet geçse de meteoroloji uzmanları, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların gelecek hafta hızla düşeceğini belirtiyor. Türkiye, son 50 yılın en kurak kasım ayını yaşarken, sıcaklıkların birçok bölgede birkaç gün içinde 5-6 derece birden gerilemesi bekleniyor.

Yeni soğuk hava dalgası yurt genelinde sağanak yağışa neden olurken, İstanbulluların merakla beklediği “kar yağışı” için de ilk tahminler netleşti.

İLK KAR 14-19 OCAK ARALIĞINDA

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul’da karla karışık yağmur geçişlerinin 14-19 Ocak tarihleri arasında görülme olasılığı yüksek. Özellikle kıyı bölgelerde sulu kar ihtimali öne çıkıyor.

ASIL KAR BEKLENTİSİ: 5-6 ŞUBAT

Şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5-6 Şubat tarihlerinde beklendiği aktarıldı. Uzmanlara göre merkez ilçelerde 1-5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabilir.

Meteoroloji’nin son verilerine göre, bu hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek