İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Gazze'nin kardeş şehir olması için yeniden ek teklif sundu.

Bunun üzerine Meclis'te grubu bulunan AKP, MHP, BBP ve CHP, bu konuda görüştü.

Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanvekili tarafından verilen ek teklif, oy birliğiyle gündeme alındı.

Daha sonra yapılan oylamada, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olması teklifi, oy birliğiyle AB Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na sevk edildi.