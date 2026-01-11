İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde Yunakdere Kuyualan mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi.
Otoyolda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kazanın etkisiyle bir aracın arka koltuğunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.
Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.