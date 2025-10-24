İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, başladı.

Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilen ve bu yıl “İstanbul Kaç Perde” sloganıyla perdelerini açan festival, bir ay boyunca 16 tiyatro, performans ve dans gösterisini sanatseverlerle buluşturacak.

20 Ekim akşamı Zorlu PSM’de sahnelenen Katedral ile ‘perde’ diyen festivalin açılış gösterisinden önce Zorlu PSM Amfi’de gerçekleştirilen Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu Gösterisi’nde, Down sendromlu bireylerden oluşan TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti topluluğu, kapsayıcı bir koreografiyle izleyiciyi önyargısız bir dünyaya davet etti ve festival açılışından önce tüm izleyiciler birlikte dans etti.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

29. İstanbul Tiyatro Festivali, yalnızca sahnedeki oyunlarla değil; söyleşiler, atölyeler ve buluşmalarla da izleyicilere zengin bir ücretsiz etkinlik programı da sunacak. Ücretsiz etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi tiyatro.iksv.org üzerinden edinilebilecek.

HANGİ OYUNLAR SAHNELENECEK?

Festivalin ekim programında şu oyunlar yer alıyor...

Bir kadının kavgaları ve dönüşümleri



Günümüzün en dikkat çeken yazarlarından Édouard Louis’nin annesinin hayatını anlattığı ‘Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri’ isimli romanı, sahnede güçlü bir hikâyeye dönüşüyor. Toplumsal baskı ve görünmez kadın emeği üzerine çarpıcı bir iç hesaplaşma sunan bu yapımda Onur Ünsal etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Yıllar süren sessizliğin ardından özgürlüğüne doğru kararlı bir yolculuğa çıkan bir kadının dönüşümü, Kemal Aydoğan’ın yalın rejisinde bütün bir kuşağa ses veriyor.

Oyun, 25-26 Ekim’de Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Alışılmışın dışında Hamlet

Down sendromlu sekiz oyuncunun sahneye taşıdığı Hamlet, Shakespeare’in klasik metnine sıra dışı bir yorum katıyor. Nöroçeşitliliği bir tema olarak değil, var olma ve sanat yapma biçimi olarak benimseyen Teatro La Plaza topluluğunun, empatiye değil, eşitliğe dayanan bu güçlü sahnelemesinde oyuncular, kendi hayatlarını Hamlet’in evreniyle iç içe geçiriyor, izleyiciye derin bir aidiyet ve varoluş duygusu aktarıyor. Oyun, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir.

Aşk yolunda neler olmuş?

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemin renkli tarih yazarı Reşad Ekrem Koçu’nun kent öykülerinden biri olan Çerkes Rıdvan’ın Dolabı, İstanbul’un merkezindeki tarihi bir handa yeniden doğuyor. Lara Lakay’ın uyarlamasında hanın avluları, geçitleri, balkonları, anlatının taşıyıcılarına dönüşüyor.

20. yüzyılın başındaki İstanbul’un gündelik yaşamı, eğlence kültürü ve toplumsal dinamikleri hayata dönüyor. Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı 26 Ekim’de, Haliç’te tarihi bir handa sahnelenecek.

Sansür üzerine düşündüren oyun

Aşağıdaki Pencere, Herkes Kocama Benziyor ve N’olcak Bu Yusuf Umut’un Hali oyunlarının yazarı Alis Çalışkan’ın kaleminden, yönetmen İlyas Özçakır’ın rejisiyle sansür ve otosansür baskısına karşı kişisel direnişin ve anlatının imkânlarını araştıran tek kişilik, zihin açıcı bir oyun.

Odeabank’ın “Bu İşte Bir Kadın Var” tema sponsorluğunda, 30-31 Ekim’de sahnelenecek oyuna yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru Paribu Art ev sahipliği yapacak.