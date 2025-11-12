İstanbul Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi’nde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi.

Olay, Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan yedi katlı bir binanın ikinci katında akşam saatlerinde yaşandı. Henüz nedeni kesinleşmeyen patlamanın şiddetiyle dairenin bir bölümü yıkılırken, duvar parçaları sokakta park halindeki iki aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Patlama sırasında evde bulunan S.T. (34), vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaçağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BOMBA PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Zannedersem yabancı uyruklu bir bayan oturuyormuş orada" şeklinde konuştu.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlamanın yaşandığı an sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.