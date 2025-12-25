Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçecek, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği de Meteoroloji'nin megakent ile ilgili verilerini paylaşarak açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada kent genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirildi.

Açıklamada ayrıca sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."