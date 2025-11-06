Yaz ayları sıcak geçti; İzmir başta olmak üzere Bursa, Manisa, Kütahya gibi illerde barajların doluluk oranı kritik seviyelere geldi.

Kış mevsiminde yeterince yağış olup olmayacağı da merak edilirken Meteoroloji uzmanları, yurdun büyük geneline müjdeli haberi verdi.

Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor" dedi.

Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, “Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" ifadelerini kullandı.

"Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz" diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürdü:

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, "Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerini şöyle tamamladı;

"Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul’da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz."