Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

8 SAATLİK KESİNTİ OLACAK

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintiler gece yarısından itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde 8 saate kadar sürebilecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke güvenliği ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında zorunlu olarak uygulandığı belirtildi.

İşte kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler...