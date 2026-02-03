Trakya’dan giriş yapan soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlar İstanbul ve Marmara genelinde etkisini sürdürürken, meteoroloji verileri hafta ortası için "bahar tadında" bir tablo çizdi. Bugün (Salı) akşam saatlerinde karla karışık yağmurun görüleceği İstanbul’da, yarından itibaren hava tamamen değişiyor.
SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA YÜKSELECEK
Soğuk hava dalgası yarın (Çarşamba) itibarıyla batı bölgelerini terk etmeye hazırlanıyor. 4-7 Şubat tarihleri (Çarşamba-Cumartesi) arasında İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 13 ila 16°C bandına yükselmesi bekleniyor. Haftaya kış soğuklarıyla başlayan İstanbullular, haftanın ikinci yarısında güneşli ve ılık bir "kısa bahar" yaşayacak.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Bahar havası öncesinde ise İstanbul son sert virajı dönüyor. Bugün akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle yağmurun yer yer karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Ancak şehir genelinde beyaz örtü oluşturacak bir kar birikimi öngörülmüyor. Yetkililer, bu akşam Marmara Denizi'nde hızı 90 km'yi bulabilecek fırtınaya ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Şehir, yarından itibaren yağışlı ve soğuk havayı geride bırakıp hafta sonuna kadar sürecek ılıman havanın etkisine girecek.