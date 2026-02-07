Megastar lakaplı Tarkan yedi yıl aradan sonra 10 konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserler 4 Şubat gecesi sona erdi.

Enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla 70 bine yakın kişiye unutulmaz anlar yaşatan Tarkan konserlerinin bazılarında sürpriz konuklara da yer verdi. Megastar; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken; kendisini dinlemeye gelen meslektaşlarını da selamladı.

Zaman zaman konserlerinde 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu'na ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getiren Tarkan 8 yaşındaki kızına kavuştu.

Konser serisini tamamlayıp Almmanya'da yaşayan ailesinin yanına dönen Tarkan, kızı Liya ile günler sonra kucaklaştığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

10 KONSERDEN 500 MİLYON TL

Bu arada Tarkan'ı 10 günde 70 bine yakın kişi izledi. Localar 400 bin TL'den satıldı, biletler 1500-12 bin 600 TL arasındaydı. Konserleri kendi firmasıyla yapan Megastar tüm masraflar çıktıktan sonra 10 konserden 500 milyon TL'ye yakın para kazandı.