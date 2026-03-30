İstanbul Maltepe'ye bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde yer alan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, bölgede etkili olan sağanak yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Yüksekten koparak düşen tonlarca ağırlıktaki moloz yığını ve toprak, okulun hemen bitişiğinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.
Meydana gelen çökme sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Çökmenin yaşandığı anlarda şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.